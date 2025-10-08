ÖFB-Pressekonferenz vor Österreich - San MarinoJetzt kostenlos streamen
Fußball: ÖFB-Pressekonferenz
Folge 31: ÖFB-Pressekonferenz vor Österreich - San Marino
24 Min.Folge vom 08.10.2025
Gegen den Fußball-Weltranglistenletzten San Marino wünscht sich ÖFB-Trainer Rangnick nicht nur drei Punkte, sondern im Vergleich zum 4:0-Sieg im Hinspiel auch eine bessere Chancenverwertung. Dabei wahrscheinlich nicht mitwirken wird Offensivspieler Christoph Baumgartner. Der Leipzig-Legionär laboriert an Problemen im Fersenbereich.
Fußball: ÖFB-Pressekonferenz
