Fußball: ÖFB-Pressekonferenz

ÖFB-Pressekonferenz vor Österreich - San Marino

ORF SPORT + Staffel 1 Folge 31 vom 08.10.2025
ÖFB-Pressekonferenz vor Österreich - San Marino

ÖFB-Pressekonferenz vor Österreich - San MarinoJetzt kostenlos streamen

Fußball: ÖFB-Pressekonferenz

Folge 31: ÖFB-Pressekonferenz vor Österreich - San Marino

24 Min. Folge vom 08.10.2025

Gegen den Fußball-Weltranglistenletzten San Marino wünscht sich ÖFB-Trainer Rangnick nicht nur drei Punkte, sondern im Vergleich zum 4:0-Sieg im Hinspiel auch eine bessere Chancenverwertung. Dabei wahrscheinlich nicht mitwirken wird Offensivspieler Christoph Baumgartner. Der Leipzig-Legionär laboriert an Problemen im Fersenbereich.

Fußball: ÖFB-Pressekonferenz
ORF SPORT +
Fußball: ÖFB-Pressekonferenz

Fußball: ÖFB-Pressekonferenz

