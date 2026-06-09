Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fußball: ÖFB-Pressekonferenz

Fußball WM 2026: Pressekonferenz ÖFB aus Santa Barbara

ORF SPORT +Staffel 1Folge 46vom 09.06.2026
Fußball WM 2026: Pressekonferenz ÖFB aus Santa Barbara

Fußball WM 2026: Pressekonferenz ÖFB aus Santa BarbaraJetzt kostenlos streamen

Fußball: ÖFB-Pressekonferenz

Folge 46: Fußball WM 2026: Pressekonferenz ÖFB aus Santa Barbara

13 Min.Folge vom 09.06.2026

Michael Svoboda und David Affengruber berichten über ihre Werdegänge in den zweiten Ligen in Italien und Spanien. Die Unterstützung der Mannschaft steht für beide im Vordergrund.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fußball: ÖFB-Pressekonferenz
ORF SPORT +
Fußball: ÖFB-Pressekonferenz

Fußball: ÖFB-Pressekonferenz

Alle 1 Staffeln und Folgen