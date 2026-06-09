Fußball WM 2026: Pressekonferenz ÖFB aus Santa BarbaraJetzt kostenlos streamen
Fußball: ÖFB-Pressekonferenz
Folge 46: Fußball WM 2026: Pressekonferenz ÖFB aus Santa Barbara
13 Min.Folge vom 09.06.2026
Michael Svoboda und David Affengruber berichten über ihre Werdegänge in den zweiten Ligen in Italien und Spanien. Die Unterstützung der Mannschaft steht für beide im Vordergrund.
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