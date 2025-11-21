Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fußball: U17-Weltmeisterschaft

U17-WM Viertelfinale: Österreich - Japan

ORF1Staffel 1Folge 1vom 21.11.2025
U17-WM Viertelfinale: Österreich - Japan

U17-WM Viertelfinale: Österreich - JapanJetzt kostenlos streamen

Fußball: U17-Weltmeisterschaft

Folge 1: U17-WM Viertelfinale: Österreich - Japan

142 Min.Folge vom 21.11.2025

Österreichs U17-Nationalteam will als erste Nachwuchsauswahl des ÖFB seit 18 Jahren den Einzug in ein WM-Halbfinale schaffen. Nach fünf Siegen in fünf Partien beim Turnier in Katar steht die Elf von Hermann Stadler schon im Viertelfinale, wo es am Freitag gegen Japan geht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fußball: U17-Weltmeisterschaft
ORF1
Fußball: U17-Weltmeisterschaft

Fußball: U17-Weltmeisterschaft

Alle 1 Staffeln und Folgen