U17-WM Viertelfinale: Österreich - Japan
Fußball: U17-Weltmeisterschaft
Folge 1: U17-WM Viertelfinale: Österreich - Japan
142 Min.Folge vom 21.11.2025
Österreichs U17-Nationalteam will als erste Nachwuchsauswahl des ÖFB seit 18 Jahren den Einzug in ein WM-Halbfinale schaffen. Nach fünf Siegen in fünf Partien beim Turnier in Katar steht die Elf von Hermann Stadler schon im Viertelfinale, wo es am Freitag gegen Japan geht.
