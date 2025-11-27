Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fußball: U17-Weltmeisterschaft

FIFA U-17 WM 2025 Finale: Portugal - Österreich – Die Analyse

ORF1Staffel 1Folge 6vom 27.11.2025
FIFA U-17 WM 2025 Finale: Portugal - Österreich – Die Analyse

FIFA U-17 WM 2025 Finale: Portugal - Österreich – Die AnalyseJetzt kostenlos streamen

Fußball: U17-Weltmeisterschaft

Folge 6: FIFA U-17 WM 2025 Finale: Portugal - Österreich – Die Analyse

32 Min.Folge vom 27.11.2025

Österreichs U17-Team hat es als erste heimische Auswahl überhaupt in das Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft geschafft. Im Endspiel unterlagen die ÖFB-Youngsters allerdings dem amtierenden Europameister Portugal mit 0:1.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fußball: U17-Weltmeisterschaft
ORF1
Fußball: U17-Weltmeisterschaft

Fußball: U17-Weltmeisterschaft

Alle 1 Staffeln und Folgen