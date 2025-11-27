Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fußball: U17-Weltmeisterschaft

Fußball U17-WM 2025 Finale: Highlights, Emotionen und Reaktionen

ORF1Staffel 1Folge 7vom 27.11.2025
Fußball U17-WM 2025 Finale: Highlights, Emotionen und Reaktionen

Fußball U17-WM 2025 Finale: Highlights, Emotionen und ReaktionenJetzt kostenlos streamen

Fußball: U17-Weltmeisterschaft

Folge 7: Fußball U17-WM 2025 Finale: Highlights, Emotionen und Reaktionen

21 Min.Folge vom 27.11.2025

ORF Sport wirft noch einmal einen Blick nach Katar zur U17-Fußball-WM und bringt „Highlights, Emotionen und Reaktionen“.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fußball: U17-Weltmeisterschaft
ORF1
Fußball: U17-Weltmeisterschaft

Fußball: U17-Weltmeisterschaft

Alle 1 Staffeln und Folgen