Staffel 1Folge 1vom 31.03.2026
Fußball U19 EM-Qualifiaktion: Österreich - Deutschland aus Wr. NeustadtJetzt kostenlos streamen
Fußball: U19 EM-Qualifiaktion
Folge 1: Fußball U19 EM-Qualifiaktion: Österreich - Deutschland aus Wr. Neustadt
118 Min.Folge vom 31.03.2026
Im U19-EM-Qualifikationsspiel traf das ÖFB-Team auf Deutschland. Vor dem Spiel lagen beide Mannschaften nach zwei Spieltagen punktgleich auf Platz eins.
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