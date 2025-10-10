Fußball U21-EM-Qualifikation: Dänemark - ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Fußball: U21-EM-Qualifikation
Folge 9: Fußball U21-EM-Qualifikation: Dänemark - Österreich
126 Min.Folge vom 10.10.2025
Nach der siegreichen Premiere unter Peter Perchtold wartet auf die ÖFB-U21-Auswahl in der EM-Qualifikation der erste echte Härtetest. Im zweiten Gruppenspiel hoffen die Österreicher in Dänemark auf eine Fortsetzung ihres erfolgreichen Quali-Starts.
Fußball: U21-EM-Qualifikation
