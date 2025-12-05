FIFA WM 2026: Die Auslosung (in voller Länge)Jetzt kostenlos streamen
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
Folge 1: FIFA WM 2026: Die Auslosung (in voller Länge)
145 Min.Folge vom 05.12.2025
Österreichs Fußballnationalteam hat am Freitag bei der Auslosung der WM-Gruppen für die Endrunde 2026 in Kanada, Mexiko und den USA in Washington das große Los gezogen und trifft auf Titelverteidiger Argentinien mit Superstar Lionel Messi. Zudem gibt es ein brisantes Wiedersehen mit Algerien und eine Premiere gegen WM-Debütant Jordanien. Wo und wann gespielt wird, entscheidet sich am 6. Dezember 2025 bei einer weiteren Show, die Gruppe-J-Teams spielen im Großraum San Francisco und Dallas sowie Kansas City.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0