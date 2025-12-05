Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

FIFA WM 2026: Die Auslosung (in voller Länge)

ORF SPORT +Staffel 1Folge 1vom 05.12.2025
FIFA WM 2026: Die Auslosung (in voller Länge)

FIFA WM 2026: Die Auslosung (in voller Länge)Jetzt kostenlos streamen

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Folge 1: FIFA WM 2026: Die Auslosung (in voller Länge)

145 Min.Folge vom 05.12.2025

Österreichs Fußballnationalteam hat am Freitag bei der Auslosung der WM-Gruppen für die Endrunde 2026 in Kanada, Mexiko und den USA in Washington das große Los gezogen und trifft auf Titelverteidiger Argentinien mit Superstar Lionel Messi. Zudem gibt es ein brisantes Wiedersehen mit Algerien und eine Premiere gegen WM-Debütant Jordanien. Wo und wann gespielt wird, entscheidet sich am 6. Dezember 2025 bei einer weiteren Show, die Gruppe-J-Teams spielen im Großraum San Francisco und Dallas sowie Kansas City.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
ORF SPORT +
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Alle 1 Staffeln und Folgen