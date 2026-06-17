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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

WM 2026: England - Kroatien aus der Sicht von England

ORF SPORT +Staffel 1Folge 123vom 17.06.2026
WM 2026: England - Kroatien aus der Sicht von England

WM 2026: England - Kroatien aus der Sicht von EnglandJetzt kostenlos streamen

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Folge 123: WM 2026: England - Kroatien aus der Sicht von England

7 Min.Folge vom 17.06.2026

Die starbesetzte englische Offensive rund um Bayern-Star Harry Kane wurde ihrem Ruf gerecht und zeigte im WM-Auftaktspiel gegen Kroatien eine Top-Performance. Sendungshinweis: "FIFA Fußball-WM 2026: Die Morning Show" am 18.06.2026 um 09:08 Uhr auf ORF 2 und im Stream. Bildquelle: Reuters

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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

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