Südafrika - Südkorea in 3 MinutenJetzt kostenlos streamen
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
Folge 245: Südafrika - Südkorea in 3 Minuten
3 Min.Folge vom 25.06.2026
Quirlige Südafrikaner setzten die südkoreanische Defensive stetig unter Druck und witterten ihre Chance auf eine Sensation. Sendungshinweis: Die Morning Show, 25. Juni 2026, 09.05 Uhr in ORF 2 Bildquelle: REUTERS
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