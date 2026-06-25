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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Südafrika - Südkorea in 3 Minuten

ORF SPORT +Staffel 1Folge 245vom 25.06.2026
Südafrika - Südkorea in 3 Minuten

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Folge 245: Südafrika - Südkorea in 3 Minuten

3 Min.Folge vom 25.06.2026

Quirlige Südafrikaner setzten die südkoreanische Defensive stetig unter Druck und witterten ihre Chance auf eine Sensation. Sendungshinweis: Die Morning Show, 25. Juni 2026, 09.05 Uhr in ORF 2 Bildquelle: REUTERS

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