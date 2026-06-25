WM 2026: Top 5 Tore der Gruppe AJetzt kostenlos streamen
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
Folge 250: WM 2026: Top 5 Tore der Gruppe A
5 Min.Folge vom 25.06.2026
In der Gruppe von Gastgeber Mexiko gab es bereits am allerersten Turniertag ein Tor für sämtliche Best-ofs.. Bildquelle: Reuters
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