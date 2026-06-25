Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

WM 2026: Top 5 Tore der Gruppe A

ORF SPORT +Staffel 1Folge 250vom 25.06.2026
WM 2026: Top 5 Tore der Gruppe A

WM 2026: Top 5 Tore der Gruppe AJetzt kostenlos streamen

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Folge 250: WM 2026: Top 5 Tore der Gruppe A

5 Min.Folge vom 25.06.2026

In der Gruppe von Gastgeber Mexiko gab es bereits am allerersten Turniertag ein Tor für sämtliche Best-ofs.. Bildquelle: Reuters

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
ORF SPORT +
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Alle 1 Staffeln und Folgen