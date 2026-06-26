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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Paraguay - Australien in 3 Minuten

ORF SPORT +Staffel 1Folge 269vom 26.06.2026
Paraguay - Australien in 3 Minuten

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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Folge 269: Paraguay - Australien in 3 Minuten

3 Min.Folge vom 26.06.2026

Intensive Zweikämpfe in Santa Clara: Paraguay und Australien kämpften im Direktduell um den zweiten Platz der Gruppe D. Sendungshinweis: Die Morning Show, 26. Juni 2026, 09.10 Uhr in ORF 2 Bildquelle: IMAGN IMAGES via Reuters

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