Ägypten - Iran in 3 MinutenJetzt kostenlos streamen
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
Folge 293: Ägypten - Iran in 3 Minuten
3 Min.Folge vom 27.06.2026
In Seattle kämpften beide Teams um einen möglichen Gruppensieg. Sendungshinweis: Die Morning Show, 27. Juni 2026, 09.10 Uhr in ORF 2 Bildquelle: APA-Images / AP / Lindsey Wasson
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