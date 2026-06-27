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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Ägypten - Iran in 3 Minuten

ORF SPORT +Staffel 1Folge 293vom 27.06.2026
Ägypten - Iran in 3 Minuten

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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Folge 293: Ägypten - Iran in 3 Minuten

3 Min.Folge vom 27.06.2026

In Seattle kämpften beide Teams um einen möglichen Gruppensieg. Sendungshinweis: Die Morning Show, 27. Juni 2026, 09.10 Uhr in ORF 2 Bildquelle: APA-Images / AP / Lindsey Wasson

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