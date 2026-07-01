WM 2026: Das war die WM für DR KongoJetzt kostenlos streamen
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
Folge 365: WM 2026: Das war die WM für DR Kongo
5 Min.Folge vom 01.07.2026
Die "Leoparden" schieden bei der WM 2026 im Sechzehntelfinale gegen England aus. Alle Tore der Demokratischen Republik Kongo bei diesem Turnier gibt es hier. Bildquelle: Reuters
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