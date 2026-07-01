Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

WM 2026: Das war die WM für DR Kongo

ORF SPORT +Staffel 1Folge 365vom 01.07.2026
WM 2026: Das war die WM für DR Kongo

WM 2026: Das war die WM für DR KongoJetzt kostenlos streamen

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Folge 365: WM 2026: Das war die WM für DR Kongo

5 Min.Folge vom 01.07.2026

Die "Leoparden" schieden bei der WM 2026 im Sechzehntelfinale gegen England aus. Alle Tore der Demokratischen Republik Kongo bei diesem Turnier gibt es hier. Bildquelle: Reuters

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
ORF SPORT +
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Alle 1 Staffeln und Folgen