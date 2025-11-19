Staffel 1Folge 1vom 19.11.2025
Fußball-WM 2026 - Wir kommen!Jetzt kostenlos streamen
Fußball-WM 2026 - Wir kommen!
Folge 1: Fußball-WM 2026 - Wir kommen!
50 Min.Folge vom 19.11.2025
"Das crazy Oida": Nach der sensationellen Qualifikation für die Fußball-WM 2026 diskutierte Rainer Pariasek mit den prominenten Experten und Expertinnen Viktoria Schnaderbeck, Herbert Prohaska, Andreas Herzog sowie ÖFB Präsident Josef Pröll über die Leistungen des Teams. Auch Goldtorschütze Michael Gregoritsch war mit von der Partie. Bildquelle: APA-Images / APA / Georg Hochmuth
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fußball-WM 2026 - Wir kommen!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0