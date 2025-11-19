Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Fußball-WM 2026 - Wir kommen!

ORF1Staffel 1Folge 1vom 19.11.2025
Fußball-WM 2026 - Wir kommen!

Fußball-WM 2026 - Wir kommen!Jetzt kostenlos streamen

Fußball-WM 2026 - Wir kommen!

Folge 1: Fußball-WM 2026 - Wir kommen!

50 Min.Folge vom 19.11.2025

"Das crazy Oida": Nach der sensationellen Qualifikation für die Fußball-WM 2026 diskutierte Rainer Pariasek mit den prominenten Experten und Expertinnen Viktoria Schnaderbeck, Herbert Prohaska, Andreas Herzog sowie ÖFB Präsident Josef Pröll über die Leistungen des Teams. Auch Goldtorschütze Michael Gregoritsch war mit von der Partie. Bildquelle: APA-Images / APA / Georg Hochmuth

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fußball-WM 2026 - Wir kommen!
ORF1

Fußball-WM 2026 - Wir kommen!

Alle 1 Staffeln und Folgen