Fußball: WM-Qualifikation 2026

Fußball WM-Qualifikation 2026: Zypern - Österreich

ORF1Staffel 1Folge 13vom 15.11.2025
174 Min.Folge vom 15.11.2025

In Limassol kämpfte Österreich um eine ideale Ausgangslage im WM-Quali-Finish. Ein Erfolg gegen Zypern würde das WM-Ticket in Reichweite halten und den Druck auf Verfolger Bosnien erhöhen.

