Best-of Zypern - Österreich
Fußball: WM-Qualifikation 2026
Folge 14: Best-of Zypern - Österreich
5 Min.Folge vom 15.11.2025
In Limassol kämpfte Österreich um eine ideale Ausgangslage im WM-Quali-Finish. Ein Erfolg gegen Zypern würde das WM-Ticket in Reichweite halten und den Druck auf Verfolger Bosnien erhöhen.
