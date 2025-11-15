Fußball WM-Qualifikation 2026 Zypern - Österreich: HighlightsJetzt kostenlos streamen
Fußball: WM-Qualifikation 2026
Folge 15: Fußball WM-Qualifikation 2026 Zypern - Österreich: Highlights
53 Min.Folge vom 15.11.2025
Traumtor hält Bosnien im WM-Rennen | Nachlese: Österreichs Sieg gegen Zypern (1) | Romano Schmid: "Sind noch immer Erster" | Nachlese: Österreichs Sieg gegen Zypern (2) | Schöttel vor WM-Showdown: "Werden entschlossene Mannschaft sehen" | Nachlese: Österreichs Sieg gegen Zypern (3) | Österreichs bisherige WM-Teilnahmen | Foda mit Kosovo im Quali-Playoff | Schweiz auch gegen Schweden souverän | Belarus ringt Dänemark Punkt ab | Spanien auch gegen Georgien ohne Gegentor | Wer schon fix zur WM fährt
Copyrights:© ORF 1