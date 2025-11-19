Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fußball: WM-Qualifikation 2026

ORF1Staffel 1Folge 16vom 19.11.2025
Fußball: WM-Qualifikation 2026

8 Min.Folge vom 19.11.2025

Es ist vollbracht: Österreich hat sich am Dienstag zum ersten Mal seit Frankreich 1998 wieder für eine Fußballweltmeisterschaft qualifiziert. Im Entscheidungsspiel der Gruppe H reichte dem ÖFB-Team ein 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina. Österreich lief lange einem Rückstand nach, ehe Michael Gregoritsch das ÖFB-Team zurück auf die Weltbühne des Fußballs beförderte. Foto: REUTERS /Lisa Leutner

Fußball: WM-Qualifikation 2026
ORF1
