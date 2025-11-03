Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Futurama

Kalte Krieger

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 11vom 03.11.2025
Kalte Krieger

Kalte KriegerJetzt kostenlos streamen

Futurama

Folge 11: Kalte Krieger

21 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Fry ist erkältet, was er zunächst für nicht besonders schlimm hält. Umso erstaunter ist er über das Entsetzen der anderen, bis ihm der Professor erklärt, dass das gewöhnliche Erkältungsvirus im 31. Jahrhundert längst ausgerottet wurde und die Menschen deswegen keinerlei Abwehrkräfte mehr dagegen besitzen. Offensichtlich hat das Virus tausend Jahre in Frys Körper geschlummert und ist nun ausgebrochen. Die Folge: Die Planet-Express-Crew wird unter Quarantäne gestellt.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Futurama
ProSieben MAXX
Futurama

Futurama

Alle 2 Staffeln und Folgen