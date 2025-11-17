Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Futurama

Im Neandertal der Tränen

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 8vom 17.11.2025
Im Neandertal der Tränen

Im Neandertal der TränenJetzt kostenlos streamen

Futurama

Folge 8: Im Neandertal der Tränen

21 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Professor Farnsworth lädt die Crew auf das Oktoberfest ein. Fry freut sich wie verrückt, muss aber enttäuscht feststellen, dass das Oktoberfest in der Zukunft nichts mehr mit dem ursprünglichen bayrischen Saufgelage zu tun hat, das er so liebt. Bender will an einem Wurstmacher-Wettbewerb teilnehmen und braucht dazu ganz besonderes Fleisch. Er fliegt mit Fry ins Neandertal, um dort aus dem ewigen Eis ein tiefgefrorenes Mammut zu holen ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Futurama
ProSieben MAXX
Futurama

Futurama

Alle 2 Staffeln und Folgen