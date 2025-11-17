Im Neandertal der TränenJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 8: Im Neandertal der Tränen
21 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Professor Farnsworth lädt die Crew auf das Oktoberfest ein. Fry freut sich wie verrückt, muss aber enttäuscht feststellen, dass das Oktoberfest in der Zukunft nichts mehr mit dem ursprünglichen bayrischen Saufgelage zu tun hat, das er so liebt. Bender will an einem Wurstmacher-Wettbewerb teilnehmen und braucht dazu ganz besonderes Fleisch. Er fliegt mit Fry ins Neandertal, um dort aus dem ewigen Eis ein tiefgefrorenes Mammut zu holen ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
