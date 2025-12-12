Futurama
Folge 1: Zeit und Raum 3000
22 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 6
Am 31. Dezember 1999 beginnt ein spannendes Experiment für die Wissenschaft - und für den 25-jährigen New Yorker Lieferjungen Fry: Fry wird versehentlich eingefroren und wacht 1000 Jahre später im futuristischen "Neu-New York" wieder auf. Nicht nur die Stadt hat sich gewandelt - für Fry ist es nicht einfach, sich auf die völlig neuen Lebensbedingungen einzustellen. Für den "Alt-New Yorker" ist es der Beginn vieler spannender und häufig nicht ungefährlicher Abenteuer.
Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
