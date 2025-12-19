Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Futurama

Das Geheimnis der Anchovis

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 19.12.2025
Das Geheimnis der Anchovis

Das Geheimnis der AnchovisJetzt kostenlos streamen

Futurama

Folge 6: Das Geheimnis der Anchovis

22 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 6

Nachdem Fry sein uraltes Sparkonto gekündigt hat, ist er reich. Um das gebührend zu feiern, lädt er seine Freunde auf eine Pizza ein. Als er dazu Anchovis essen will, wird er darüber aufgeklärt, dass es dieses Gemüse gar nicht mehr gibt! Daher machen sich die Freunde auf zu einer Versteigerung, bei der Gegenstände des 20. Jahrhunderts unter das Volk gebracht werden. Darunter ist auch eine Dose Anchovis, auf die es Fry abgesehen hat. Doch noch jemand möchte diese Dose bekommen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Futurama
ProSieben MAXX
Futurama

Futurama

Alle 3 Staffeln und Folgen