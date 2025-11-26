Futurama
Folge 2: Planet der Primaten
21 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Um endlich mal Zeit für sich zu haben, reisen Fry und Leela in ein abgelegenes Ferienressort. Doch bald zeigt sich, dass die Idylle nicht echt ist: Denn als Amy, Bender und Zoidberg eine Lieferung auf den von genveränderten Affen bewohnten "Planet der Primaten" machen, entdecken sie dort Fry und Leela - im Menschengehege des örtlichen Zoos ...
Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
