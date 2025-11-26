Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 10Folge 2vom 26.11.2025
Folge 2: Planet der Primaten

21 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Um endlich mal Zeit für sich zu haben, reisen Fry und Leela in ein abgelegenes Ferienressort. Doch bald zeigt sich, dass die Idylle nicht echt ist: Denn als Amy, Bender und Zoidberg eine Lieferung auf den von genveränderten Affen bewohnten "Planet der Primaten" machen, entdecken sie dort Fry und Leela - im Menschengehege des örtlichen Zoos ...

