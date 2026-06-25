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Futurama

Rostige Schienen

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 4vom 25.06.2026
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Futurama

Folge 4: Rostige Schienen

21 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Schon immer wollte Bender ein Folk-Star werden. Jetzt scheint der Traum in Erfüllung zu gehen. Mit einem 3D-Drucker hat er sich eine Kopie der Gitarre seines Idols Silicon Red geschaffen. Nach etwas Ideensuche im Eisenbahner-Milieu schreibt er einen mitreißenden Song über Liebe, Rache, Eifersucht und Mord. Blöd nur, dass Bender seine Verbindung zum 3D-Drucker nicht mehr kappen kann. So werden all seine brutalen Phantasien lebensbedrohliche Realität ...

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