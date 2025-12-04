Futurama
Folge 8: Gesäßkapaden
21 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Ein Lieferauftrag führt die Crew auf einen Planeten, der in der Hand krimineller Banden ist. Dort klauen gemeine Diebe fast alle Teile von Benders Körper - nur Augen und Mund bleiben übrig, der Rest wird in alle Ecken des Universums verscherbelt. Mit Hilfe einer Liste, die sie von einem Hehler bekommen, sammeln die Freunde Benders Einzelteile in mühevoller Arbeit nach und nach wieder ein. Bloß das Hinterteil des Roboters scheint für immer verloren ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren