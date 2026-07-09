Futurama
Folge 1: Bingen bis zum Tod
24 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Fry und seine Freunde befinden sich plötzlich im Jahr 3023. Da Fry bisher in seinem Leben nichts Sinnvolles erreicht hat, möchte er nun ein Ziel finden, auf das er hinarbeiten kann. Kurzerhand beschließt er, sich alle Fernsehsendungen anzusehen, die jemals produziert wurden.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-11: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren