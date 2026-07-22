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Futurama

Simulation oder nicht Simulation, das ist hier die Frage

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 10vom 22.07.2026
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Futurama

Folge 10: Simulation oder nicht Simulation, das ist hier die Frage

23 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Als Professor Farnsworth eine Simulation des Universums mit kleinen Ebenbildern seiner Crew erschafft, fragt sich Amy, ob ihre eigene Realität nicht ebenfalls nur eine Simulation sein könnte.

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