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Futurama

In Nibbler ist der Wurm drin

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 4vom 14.07.2026
In Nibbler ist der Wurm drin

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Futurama

Folge 4: In Nibbler ist der Wurm drin

24 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12

Nibbler hat Parasiten, die sein Gehirn angreifen. Leela erhält Medikamente, die sie ihrem kleinen Freund verabreichen soll, doch trotz der Pillen wird Nibbler immer dümmer. Professor Farnsworth findet heraus, dass sich die Würmer auch in der Streu von Nibblers Toilette angesiedelt haben und ihn immer wieder neu infizieren. Deshalb lässt sich das Team schrumpfen, um die Würmer selbst zu bekämpfen.

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