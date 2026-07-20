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Futurama

Zapp wird gecancelt

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 8vom 20.07.2026
Zapp wird gecancelt

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Folge 8: Zapp wird gecancelt

24 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

Nachdem Kif eine Beschwerde gegen seinen Vorgesetzten Zapp Brannigan eingereicht hat, wird dieser aus dem Dienst entlassen. Leela wird daraufhin zur Kapitänin der Nimbus ernannt und übernimmt eine wichtige Mission.

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