ProSieben MAXXStaffel 2Folge 14vom 09.01.2026
22 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 6

Nibbler feiert seinen fünften Geburtstag, was Bender sehr eifersüchtig macht. Deshalb entschließt er sich, einen riesigen Kuchen zu backen, damit die Freunde lieber mit ihm zusammen sein wollen. Doch Nibbler macht ihm einen Strich durch die Rechnung, da er den ganzen Kuchen aufisst, bevor ihn irgendjemand sehen kann. Wutentbrannt spült ihn Bender daraufhin die Toilette hinunter. Leela macht währenddessen ein sehr persönliches Geständnis bezüglich ihrer Gefühle zu Bender ...

