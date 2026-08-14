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Futurama

X-mas Story

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 17vom 14.08.2026
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Futurama

Folge 17: X-mas Story

22 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Wieder einmal rückt Weihnachten näher. Frys größter Wunsch ist es, das Fest so wie früher unter einem Weihnachtsbaum zu feiern. Doch dummerweise gibt es keine Christbäume mehr, sondern nur noch Palmen! Als er loszieht, um für Leela ein Geschenk zu besorgen, gerät er in die Dunkelheit. Das ist sehr gefährlich, denn zurzeit treibt sich ein fehlerhaft programmierter und gefährlicher Weihnachtsmann herum, der es auf Leela und Fry abgesehen hat. Da hilft nur eines: die Flucht ...

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