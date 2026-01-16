Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Futurama

Valentinstag 3000

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 19vom 16.01.2026
Valentinstag 3000

Valentinstag 3000Jetzt kostenlos streamen

Futurama

Folge 19: Valentinstag 3000

22 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Fry hat sich entschlossen, sich von Amy zu trennen. Bei ihrem letzten Ausflug bauen sie jedoch einen ziemlich schweren Unfall. Die einzige Hilfe für Fry ist die Transplantation seines Kopfes auf Amys Schultern, während sein Körper sich wieder erholt. Und so wird er Zeuge eines Rendezvous', das Amy am Valentinstag mit einem anderen hat ... Leela verabredet sich ebenfalls zu einem Date, und zwar mit einem Typen, den sie über Benders "Partner-Service" kennengelernt hat ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Futurama
ProSieben MAXX
Futurama

Futurama

Alle 2 Staffeln und Folgen