Die Wahl zur Miss UniversumJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 20: Die Wahl zur Miss Universum
22 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 6
Während einer Reise in die Vergangenheit lernt Fry Flexo kennen, der fast ein Doppelgänger von Bender sein könnte. Kurz nachdem die Freunde Flexo in ihre Reihen aufgenommen haben, bekommen sie einen neuen Auftrag: Sie sollen ein äußerst seltenes und teures Atom-Diadem auf den Planeten Tova Neun bringen. Das Diadem ist als Preis eines Schönheitswettbewerbs gedacht, verschwindet allerdings bei der Landung des Raumschiffs. Sofort fällt nun der Verdacht auf Flexo ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren