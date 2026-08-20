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Futurama

Wie ein wilder Bender

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 21vom 20.08.2026
Wie ein wilder Bender

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Futurama

Folge 21: Wie ein wilder Bender

22 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Bender arbeitet als Profi-Roboterkämpfer. Nachdem er einige Kämpfe siegreich beenden konnte, ist er eine richtige Berühmtheit. Als er dann aber erfährt, dass alle Kämpfe manipuliert sind und grundsätzlich der beliebteste Kämpfer als Sieger aus dem Ring steigt, ist er entsetzt. Prompt verliert Bender an Popularität. Man fordert ihn auf, den nächsten Kampf absichtlich zu verlieren. Bender platzt der Kragen. Jetzt will er erst recht allen beweisen, dass er ein ehrlicher Kämpfer ist.

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