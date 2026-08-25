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Futurama

Wie der Vater, so der Klon

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 24vom 25.08.2026
Wie der Vater, so der Klon

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Futurama

Folge 24: Wie der Vater, so der Klon

22 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6

Als Professor Farnsworths 160. Geburtstag bevorsteht, soll er wie alle 160-Jährigen auf ein Sterberaumschiff gebracht werden. Farnsworth bestimmt seinen Klon Qbert zu seinem Nachfolger. Als Farnsworth verschwindet, macht sich die Mannschaft auf die Suche nach ihm. Die Crewmitglieder finden ihn schließlich in dem Sterberaumschiff, befreien ihn und kehren zur Erde zurück. Dort gelingt es Qbert, den Professor wieder in den Zustand eines 140-Jährigen zurückzuversetzen.

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