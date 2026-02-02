Zum Inhalt springenBarrierefrei
Futurama

Dieses unheimliche Hupen

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 1vom 02.02.2026
Dieses unheimliche Hupen

Futurama

Folge 1: Dieses unheimliche Hupen

22 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Bender hat eine Erbschaft gemacht: ein altes Spukschloss. In der Nähe des Schlosses taucht plötzlich ein Werwagen auf, der Bender umbringen will! Doch anstatt Bender zu töten, verwandelt er ihn auch in einen Werwagen. Bender ist zutiefst geschockt, als er feststellt, dass er nun seine eigenen Freunde töten will! Um sich von dem Fluch zu befreien, macht er sich mit Leela und Fry auf die Suche nach dem Original-Werwagen. Bald werden die drei Freunde fündig ...

