Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Futurama

Krieg auf Spheron Eins

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 2vom 03.02.2026
Krieg auf Spheron Eins

Krieg auf Spheron EinsJetzt kostenlos streamen

Futurama

Folge 2: Krieg auf Spheron Eins

22 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Leela, Bender und Fry haben sich als Freiwillige für die Armee gemeldet, ohne zu wissen, dass es bald zum Krieg mit dem Planeten Spheron Eins kommt. Leela wird - obwohl als Mann verkleidet - von Commander Brannigan angemacht. Fry bekommt den Auftrag, mit Ex-Außenminister Henry Kissinger zum Planeten Spheron Eins zu reisen, um mit den Anführern ihrer Feinde zu verhandeln. Dort stellt sich heraus, dass es sich um Bälle handelt! Es wird ein Friedensabkommen geschlossen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Futurama
ProSieben MAXX
Futurama

Futurama

Alle 3 Staffeln und Folgen