Futurama
Folge 34: Im Reich der Parasiten
22 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Fry wird durch ein Sandwich, das er sich an einem Lastwagen-Rastplatz gekauft hat, mit Würmern verseucht. Unverzüglich lässt sich Farnsworth samt seiner Mannschaft verkleinern, um in Frys Eingeweiden gegen die Würmer vorzugehen. Wenn es nach Leela ginge, würde sie Fry lieber mit Würmern haben, denn: Seitdem er von den Parasiten befallen ist, gesteht er ihr mehrmals seine Liebe. Fry seinerseits will nun in Erfahrung bringen, ob Leela ihn tatsächlich liebt ...
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
