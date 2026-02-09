Bender - bis über beide OhrenJetzt kostenlos streamen
Folge 35: Bender - bis über beide Ohren
22 Min.Folge vom 09.02.2026
Nachdem Bender häufig schlafwandelt und dabei erwischt wird, wie er in seiner großen Biegelust am Raumschiff herumwerkelt, schickt man ihn in eine Biegefabrik für Eisenträger. Dort trifft er die äußerst hübsche Roboterfrau Angleena, in die er sich sogleich verliebt. Kurz darauf erfährt Bender, dass Angleena früher mit seinem größten Feind Flexo verheiratet war! Nun will er herausfinden, ob Angleena immer noch in diesen Schurken verliebt ist. Er hat einen Plan ...
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
