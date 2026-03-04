Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 4Folge 7vom 04.03.2026
Der unvergessene Pharao

22 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6

Bender leidet unter der Vorstellung, nach seinem Ableben von den Menschen vergessen zu werden. Darum kommt es ihm gerade recht, als er während einer Lieferung auf einem fremden Planeten zum neuen Pharao ernannt wird. Bender sieht seine Chance gekommen: Er lässt von Sklaven eine riesige Bender-Statue errichten und nutzt seine neue Macht in vollen Zügen aus. Sehr zum Missfallen des Hohe Priesters, der ihn, Fry und Leela zur Strafe bei lebendigem Leibe in eine Gruft werfen lässt ...

ProSieben MAXX
