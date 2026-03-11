Futurama
Folge 1: Die Wurzel allen Übels
22 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 6
Professor Farnsworths geklonter Sohn Cubert und Dwight, der Sohn von Hermes, treiben den ganzen lieben langen Tag nur Unsinn. Um dies in Zukunft zu unterbinden, werden die beiden Jungs im Zuge einer erzieherischen Maßnahme dazu verdonnert, ihr eigenes Geld zu verdienen. Die Väter ahnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ihre Kinder dieser Aufforderung nachkommen, indem sie eine Konkurrenzfirma zum Planet Express gründen und ihren Vätern Aufträge wegnehmen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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