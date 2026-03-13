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Futurama

Superhelden

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 3vom 13.03.2026
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Futurama

Folge 3: Superhelden

22 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Als Zoidberg einem Hausierer eine Salbe abkauft, ahnt er nicht, dass die Creme seinen Benutzern Superkräfte verleiht. So kommt es, dass Fry, Leela und Bender ohne ihr Wissen zu Superhelden mutieren und Verbrechen bekämpfen. Mit Hilfe ihrer neu gewonnenen Kräfte verhindern sie sogar, dass der sogenannte Zoowärter in einem Museum den kostbaren Gemaragden entwendet. Wütend über den misslungenen Diebstahl, entführt der Bösewicht kurz darauf Leelas Eltern ...

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