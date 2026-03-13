Futurama
Folge 3: Superhelden
22 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Als Zoidberg einem Hausierer eine Salbe abkauft, ahnt er nicht, dass die Creme seinen Benutzern Superkräfte verleiht. So kommt es, dass Fry, Leela und Bender ohne ihr Wissen zu Superhelden mutieren und Verbrechen bekämpfen. Mit Hilfe ihrer neu gewonnenen Kräfte verhindern sie sogar, dass der sogenannte Zoowärter in einem Museum den kostbaren Gemaragden entwendet. Wütend über den misslungenen Diebstahl, entführt der Bösewicht kurz darauf Leelas Eltern ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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