The Beast with a Billion Backs (2)Jetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 6: The Beast with a Billion Backs (2)
21 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 6
Ein Riss im All öffnet das Tor in ein unbekanntes Universum von dem keiner weiß, was dahinter liegt. Hinter dem Tor haust ein riesiges, abscheuliches Monster namens Yivo mit einer recht fragwürdigen Moral.
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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