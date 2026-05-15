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Futurama

Im Körper des Freundes

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 10vom 15.05.2026
Im Körper des Freundes

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Futurama

Folge 10: Im Körper des Freundes

21 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 6

Um an wertvolle Kronjuwelen zu kommen, will Bender die attraktive Amy zu einem Ablenkungsmanöver überreden. Da seine Kollegen sein Vorhaben nicht unterstützen, kommt Farnsworth mit der Lösung: Er hat eine Körpertauschmaschine entwickelt, mit der man seinen Geist in den Körper des anderen pflanzen kann und umgekehrt. Die "Planet Express"-Mitarbeiter tauschen daraufhin wild ihre Körper aus, bis alle den Überblick verloren haben ...

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