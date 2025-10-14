Futurama
Folge 11: Verrückt nach Ndndir
21 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 6
Der Herrscher Lrrr hat Stress mit seiner Frau Ndnd, weil er zu wenig Planeten erobert hat. Deswegen nimmt er Jagd auf die Erde. Dummerweise landet er auf einem Kostümwettbewerb einer Comic-Convention, auf welchem ihn die Anwesenden für einen Teilnehmer halten. Leela hat Mitleid mit Lrrr, und so beschließt die "Planet Express"-Crew, Ndnd per Fernsehübertragung vorzugaukeln, Lrrr hätte die Erde erobert. Als Ndnd unerwartet auf die Erde kommt, droht jedoch alles aufzufliegen.
