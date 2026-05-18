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Futurama

Rebellion der Mutanten

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 12vom 18.05.2026
Rebellion der Mutanten

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Futurama

Folge 12: Rebellion der Mutanten

21 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6

Bei ihrer 100. Lieferung liefert die "Planet Express"-Crew ein hochexplosives Soufflé an die reiche Mrs. Astor. Diese ist vom Lieferteam so begeistert, dass sie die Crew auf eine Benefizveranstaltung der Astor-Stiftung einlädt. Auf dieser plaudert Fry aus Versehen aus, dass Leela eigentlich ein Mutant ist. Daraufhin werden sie und die gesamte Crew festgenommen und in den Kanal geworfen. Allen voran Leela, zetteln sie dort eine Revolution der Mutanten an.

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