Futurama
Folge 2: Benderama
21 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 6
Die Crew muss etwas an einen außerirdischen Riesen ausliefern, der wegen seines hässlichen Aussehens an Komplexen leidet. Das Team erhält strikte Anweisungen, keine Kommentare dazu abzugeben. Bender gelingt es nicht, die Klappe zu halten, und schon bald ist der Riese so verärgert, dass sie mit ihrem Raumschiff nur mit Mühe entkommen. Derweil hat der Professor eine Duplikationsmaschine entwickelt. Bender plant daraufhin, sich selbst zu reproduzieren - mit verheerenden Folgen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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