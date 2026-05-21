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Futurama

Das Schweigen der Klemmen

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 5vom 21.05.2026
Das Schweigen der Klemmen

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Futurama

Folge 5: Das Schweigen der Klemmen

21 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 6

Bender schmuggelt sich auf eine Mafia-Hochzeit, bei der er nicht nur Gratis-Essen und -Trinken abstaubt, sondern auch gleich noch mit der Tochter von Mafiaboss Donbot anbandelt. Außerdem wird er Zeuge, wie der Donbot und seine Schergen Klemmer und Joey den Roboter Calculon brutal zusammenschlagen und misshandeln. Bender lebt ab sofort in ständiger Angst davor, dass die Mafia-Roboter herausfinden könnten, dass er Zeuge dieses Verbrechens war ...

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