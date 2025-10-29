Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Futurama

Möbius Dick

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 8vom 29.10.2025
Möbius Dick

Möbius DickJetzt kostenlos streamen

Futurama

Folge 8: Möbius Dick

21 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 6

Professor Farnsworth trauert noch immer um die Planet-Express-Crew, die vor 50 Jahren verschollen ist, nachdem sie für eine Mission das Bermuda-Tetraeder durchfliegen musste. Wie es der Zufall will, muss auch die heutige Planet-Express-Crew eine Lieferung in der Gegend ausführen, und da sie zu spät dran sind, beschließt Captain Leela, die Abkürzung quer durch das Bermuda-Tetraeder zu nehmen. Es kommt jedoch zu Komplikationen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Futurama
ProSieben MAXX
Futurama

Futurama

Alle 2 Staffeln und Folgen